Victor Osimhen Fenerbahçe karşısında parladı
Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Fenerbahçe'ye karşı oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde iki gol atarak, gol sayısını 28'e çıkardı.
Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Fenerbahçe karşısında iki kez fileleri havalandırarak, gol sayısını 28'e çıkardı.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların Nijeryalı forveti Victor Osimhen, 2 kez fileleri havalandırdı. Müsabakanın 10. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın indirdiği topu alan Osimhen ceza sahası içi sağ tarafından sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu. Maçın 27. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen 26 yaşındaki futbolcu, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 2-0 getirdi.
Victor Osimhen, Fenerbahçe derbisinde ilk kez gol sevinci yaşarken, Türkiye Kupası'nda gol sayısını 2 yaptı. Nijeryalı futbolcu, bu sezonki gol sayısını da 28'e çıkardı.
Maça 11'de başlayan Osimhen, 86. dakikada yerini Alvaro Morata'ya bıraktı. - İSTANBUL