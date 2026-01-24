Haberler

Victor Osimhen, bu sezonki gol sayısını 13'e yükseltti

Victor Osimhen, bu sezonki gol sayısını 13'e yükseltti
Güncelleme:
Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Fatih Karagümrük maçıyla Trendyol Süper Lig'deki 7. golüne ulaştı ve toplamda 13. golünü kaydetti.

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Fatih Karagümrük maçıyla bu sezon Trendyol Süper Lig'deki 7, toplamda 13. golüne ulaştı.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızılıların 3. golü Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'den geldi. Müsabakanın 55. dakikasında İlkay Gündoğan'ın ceza sahası içi sağ tarafından ortasında arka direkte bulunan Osimhen, topu kontrol edip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 3-1 oldu.

27 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig'de bu sezon 7. golünü kaydetti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 6 golü bulunan Nijeryalı futbolcu, toplam gol sayısını da 13'e çıkardı.

Karşılaşmaya 11'de başlayan Victor Osimhen, 79. dakikada yerini Kaan Ayhan'a bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
