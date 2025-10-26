Haberler

Victor Osimhen Bu Sezon 6. Golünü Attı
Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Göztepe maçıyla bu sezon toplam 6. golünü kaydetti. Bu gollerin 3'ü Süper Lig, 3'ü ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geldi.

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Göztepe maçıyla birlikte bu sezonki 6. golünü kaydetti. Osimhen bu gollerin 3'ünü ligde, 3'ünü de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde attı.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray evinde Göztepe ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların ilk golünü Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen kaydetti. Müsabakanın 19. dakikasında Göztepe defansının hatasında topu kapan Osimhen, ceza sahası içinde kaleci Mateusz Lis'i geçerek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-1 oldu.

26 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Süper Lig'deki 3. gol sevincini yaşadı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 3 golü bulunan Nijeryalı futbolcu, toplam gol sayısını da 6'ya çıkardı.

Maça 11'de başlayan Victor Osimhen, 86. dakikada yerini Ahmed Kutucu'ya bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
