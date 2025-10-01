Victor Osimhen: 'Bu Performansın Üstüne Çıkmak İstiyoruz'

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında konuk ettiği İngiltere ekibi Liverpool'u 1-0 yenen Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, karşılaşmadaki performanslarıyla kalitelerini ortaya koyduklarını belirtti.

Victor Osimhen, müsabakanın ardından RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Takım olarak bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetlerini aldıklarını belirten Osimhen, "Eintracht Frankfurt mağlubiyetini hak etmemiştik. Oyuncular ve taraftarlar, bu maçla güzel bir mesaj verdi. Bu maç, bir mesaj gibi oldu. Bu performansla teknik olarak ne kadar iyi olduğumuzu gösterdik. Hocama ve ekibine teşekkür ediyorum. Bize ihtiyacımız olan güveni verdiler. Bu momentumu devam ettirmek istiyoruz." diye konuştu.

"Bu performansın üstüne çıkmak istiyoruz"

Sakatlığı ile ilgili bilgi veren Nijeryalı santrfor, "Sağlık ekibine teşekkür ederim. Çok iyi bir iş çıkararak beni bu maça çıkardılar. Yüzde yüz hazır değilim ama sakatlıktan dönüşümle ilgili iyi çalışma yaptılar. Beşiktaş maçı, sezon boyunca en büyük maçlarımızdan bir tanesi olacak. Zor bir maça çıkacağız. Bu performansın üstüne çıkmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar Ligi'ndeki hedeflerine değinen Osimhen, "Dünyanın en büyük organizasyonlarından birinde mücadele ediyoruz. Kulüp ve oyuncular olarak burada olmayı hak ediyoruz. Buradaki hedeflerimizi gerçekleştirebilecek kalitedeyiz. Maç maç devam etmemiz gerekiyor. İlerleyebildiğimiz kadar ilerleyeceğiz. Çok büyük bir kulübüz. Elimizden geleni yapacağız." dedi.

Osimhen, karşılaşmanın 54. dakikasında kaçırdığı pozisyonla ilgili şunları söyledi:

"Futbolda bu pozisyonlar normal. Kaleci de iyi tahmin etti. Daha iyisini yapabileceğime inanıyordum. Bunu düşünüyordum orada. Santrfor olarak bazen atarsınız bazen kaçırırsınız. 3 puan en önemlisi. Odaklanmamız gereken şey o. Sadece penaltı olarak da bakmamamız lazım. Çok iyi baskı yaptık. Çok iyi oyun ortaya koyduk. Şu anda yüzde 40'ımda, 50'mdeyim. Yorulabiliyorum. Devam edemediğim zaman olabiliyor. Kramp girdiği oldu, bileğimi yanıyor gibi hissettiğim oldu. Ben hemen yorgun olduğum zaman sinyalimi veriyorum ve çıkıyorum. Taraftarlara da teşekkür etmek istiyorum."