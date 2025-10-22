Haberler

Victor Osimhen Bodo/Glimt Maçında İki Gol Attı

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Bodo/Glimt ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında iki gol atarak, turnuvadaki gol sayısını 3'e çıkardı. Maçta ayrıca Trendyol Süper Lig'de de 2 golü bulunuyor.

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Bodo/Glimt maçıyla birlikte bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 3'e çıkardı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Galatasaray, evinde Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızılılarda Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen 2 gol attı. Müsabakanın 3. dakikasında Mario Lemina'nın pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Osimhen, bekletmeden düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu. Maçın 33. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan 26 yaşındaki futbolcu, Fredrik Bjorkan'ın kaleye pasında araya girdi ve kaleci Nikita Haykin'i çalımlayarak topu boş ağlara gönderdi. (2-0)

Nijeryalı futbolcu böylece bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 3'e çıkardı. Trendyol Süper Lig'de de 2 golü bulunan Osimhen, toplamdaki gol sayısını da 5 yaptı.

Maça 11'de başlayan Victor Osimhen, 73. dakikada yerini Mauro Icardi'ye bıraktı. - İSTANBUL

