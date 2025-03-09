Victor Osimhen, Alanyaspor Maçında 17. Golünü Attı

Galatasaray Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Alanyaspor maçıyla Trendyol Süper Lig'deki gol sayısını 17 yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların ikinci golünü Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen kaydetti. Müsabakanın 62. dakikasında sol kanattan Barış Alper Yılmaz'ın ortasında arka direkte iyi yükselen Osimhen, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi.

Osimhen, Krzysztof Piatek'e yaklaştı

26 yaşındaki futbolcu böylece ligdeki gol sayısını da 17'ye çıkardı ve 18 golle krallık yarışında zirvede olan Başakşehir'in Polonyalı futbolcusu Krzysztof Piatek'i takibini sürdürdü.

UEFA Avrupa Ligi'nde de 6 golü bulunan Osimhen'in bu sezon toplam 23 golü bulunuyor.

Maça 11'de başlayan Victor Osimhen, 90. dakikada yerini Ahmed Kutucu'ya bıraktı. - İSTANBUL