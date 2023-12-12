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Victor Osimhen, 2023 yılının en iyi Afrikalı futbolcusu seçildi

12 Aralık 2023 00:07 Güncelleme: 00:08 Abone Ol

Nijeryalı forvet oyuncusu Victor Osimhen, Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından düzenlenen ödül töreninde yılın Afrikalı erkek futbolcusu seçildi. Osimhen, Napoli takımında forma giymektedir. Ayrıca, yılın Afrikalı kadın futbolcusu ödülünü ise Barcelona'da forma giyen Nijeryalı Asisat Oshoala kazandı.