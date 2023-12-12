Victor Osimhen, 2023 yılının en iyi Afrikalı futbolcusu seçildi
Nijeryalı forvet oyuncusu Victor Osimhen, Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından düzenlenen ödül töreninde yılın Afrikalı erkek futbolcusu seçildi. Osimhen, Napoli takımında forma giymektedir. Ayrıca, yılın Afrikalı kadın futbolcusu ödülünü ise Barcelona'da forma giyen Nijeryalı Asisat Oshoala kazandı.
Nijeryalı forvet oyuncusu Victor Osimhen, 2023 yılının en iyi Afrikalı futbolcusu seçildi.
Afrika Futbol Konfederasyonunun (CAF) sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, Fas'ın Marakeş şehrinde düzenlenen ödül töreninde; İtalya'nın Napoli takımında forma giyen 24 yaşındaki Osimhen, yılın Afrikalı erkek futbolcusu oldu.
Afrikalı yılın kadın futbolcusu ödülünü ise İspanyol ekibi Barcelona'da forma giyen Nijeryalı Asisat Oshoala aldı.