Victor Nelsson: Daha iyi bir noktaya geleceğimize eminim

Galatasaray'ın Danimarkalı savunma oyuncusu Victor Nelsson, "Okan hoca, takıma göze hoş gelen bir futbol oynatmak istiyor. İleride baskı yapan bir takım istiyor. Saha dışında onunla birkaç kez konuşma fırsatım oldu. İyi bir insan ve iyi bir lider olduğunu düşünüyorum" dedi.

Başarılı stoper, Galatasaray Televizyonu'na özel açıklamalarda bulundu. Sezon öncesi kampların fiziksel form ve takımın bütünleşmesi açısından çok önemli olduğunu ifade eden Danimarkalı savunmacı, taraftarlarıyla yeniden buluşacağı günü de sabırsızlıkla beklediğini dile getirdi.

"Bu sezon ne kadar çok taraftarımız gelirse sezon bizim için o kadar güzel olur. Onların gelmesi için sabırsızlanıyorum."

Demirören Haber Ajansı / Spor