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Veteranlar Şampiyonası'nda şampiyonlar belli oldu

Veteranlar Şampiyonası'nda şampiyonlar belli oldu

Spor Haberleri

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen Veteranlar Şampiyonası'nda final karşılaşmaları tamamlandı. Kadınlar ve erkeklerde 34 takımın mücadele ettiği organizasyonda şampiyonlar belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen Veteranlar Şampiyonası, final karşılaşmalarıyla tamamlandı.

Fuar İzmir'deki Veteranlar Şampiyonası'nda kadınlar ve erkeklerde 34 takım mücadele etti.

Bugünkü final müsabakalarıyla sona eren organizasyonda dereceye giren ekipler şöyle:

Kadınlar

+31 yaş

1. İzmir Veteran BAL

2. Eskişehir Büyükşehirşehir Belediyespor Veteran

3. Nicomedia Masters

+37 yaş

1. Antalya Veteran

2. Ecocold Manisa

3. Göztepe

Erkekler

+35 yaş

1. Beta Voleybol

2. Büyükdere Spor

3. Babolsar İran

+50 yaş

1. Saint Joseph

2. Kaya Yapı Grup

3. 9 Eylül

+55 yaş

1. Play İran

2. Kaya Yapı Grup

3. Ege 1980

Kaynak: AA / Spor

Türkiye Voleybol Federasyonu İzmir İran Spor Haberler

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