Veteranlar Şampiyonası'nda şampiyonlar belli oldu

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen Veteranlar Şampiyonası'nda final karşılaşmaları tamamlandı. Kadınlar ve erkeklerde 34 takımın mücadele ettiği organizasyonda şampiyonlar belli oldu.