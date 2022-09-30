- Veteranlar Bulgaristan yolcusu

Yıllar sonra minder güreşine geri dönecekler

KOCAELİ - Bulgaristan'da düzenlenecek Dünya Veteran Güreş Şampiyonası'na, Kocaeli'den 9 sporcu katılacak. Yıllar sonra minderde ter dökmeye hazırlanan veteranlar, madalyalarla dönmek istiyor.

Birçok ülkeden güreşçinin katılımıyla gerçekleşecek Dünya Veteran Güreş Şampiyonası, 4-9 Ekim tarihleri arasında Bulgaristan'ın Plovdiv şehrinde gerçekleştirilecek. Türkiye adına 37 sporcunun ter dökeceği, 35-65 yaş aralığındaki sporcuların yer alacağı organizasyonda Kocaeli adına yarışacak 9 sporcu tanıtım toplantısında bir araya geldi. Toplantıya, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanı Şemsettin Yıldırım, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor Müdürü Alpaslan Aslan, Kağıtspor Kulübü Başkanı Ali Yeşildal, Bekirpaşa Belediyesi eski Başkanı ve Veteran Milli Takımı Kocaeli Koordinatörü Abdullah Köktürk, 30 yıl sonra minder güreşine dönen Sarımeşe Belediyesi eski Başkanı Ergün Berdan ve milli sporcular katıldı.

Ergün Berdan: "Türk'ün gücünü gösterebilmek için böyle bir etkinliğe katılıyoruz"

30 yıl sonra tekrardan güreşecek olan Ergün Berdan, "Biz Türkiye Veteran Mili Takımı olarak 37 sporcuyla Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde yapılacak dünya şampiyonası için yaklaşık 3 aylık önemli bir hazırlık dönemi gerçekleştirdik. Kocaeli'den 9 güreşçi arkadaşlarımızla bu müsabakalara katılıyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın, Kartepe Belediye Başkanımız Mustafa Kocaman ve Güreş Federasyonu'nun desteği ile dünya şampiyonasına katılacağız. Ciddi bir hazırlık süreci geçti. Türkiye için önemli bir organizasyon, ülkemizde fazla gündem alınmasa da İran, Amerika, Almanya'dan ve dünyanın her yerinden çok ünlü sporcular geliyor. 35 yaş üstünden 65 yaşına kadar kendini genç hisseden her sporcu gelip yarışabiliyor. Bizler de Türk'ün gücünü gösterebilmek için böyle bir etkinliğe katılıyoruz" dedi.

"Kocaeli'nin katkılarıyla madalya ile döneceğimizi umut ediyorum"

Arkadaşlarının tavsiyesi üzerine tekrardan bu heyecanı tadacağını ifade eden Berdan, "Bana; 'Abi uzun yıllar oldu ama sen de güreşirsin' dediler. Olur mu, olmaz mı derken antrenmanlara başladık. Güzel bir süreç yaşadık. Ağır sıklet dalında milli takımda bir boşluk vardı. Biz de grekoromen 130 kilogram sıkletinde o boşluğu dolduruyoruz, İnşallah madalya alabilmek için elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz. Önceliğimiz yarışmaya katılmak. Her yaştan herkese bu sporu yapılabileceğini ispat etmek, gençlere rol model olmak, kötü alışkanlıklardan uzaklaşmalarını sağlamak. Faruk Akkoyun, Abdülhamit Altun, Ali İmamoğlu, Nazmi Kahveciler, Mustafa Bayram gibi şampiyon arkadaşlarımız var. Bu kardeşlerimizden kesinlikle madalya bekliyoruz. Türk Milli Takımı uzun yıllar madalya alamıyor, az madalya ile geliyor. Bu sene özellikle Kocaeli'nin katkılarıyla madalya ile döneceğimizi umut ediyorum" diye konuştu.

Mustafa Başdemir: "Bayrağımızı en güzel şekilde göklerde dalgalandırmak tek hedefimiz"

Kırkpınar'da her boyda birinciliği bulunan ve şampiyonda Türkiye adına ter dökecek Mustafa Başdemir, "Bu yıl Bulgaristan'da yapılacak güreşlere katılmak üzere yola çıktık. Allah izin verirse pazar akşamı yola çıkıyoruz. Bu etkinlikte bizi destekleyen Tahir Büyükakın ve Ergün Berdan'a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye'ye madalya getirmek ve bayrağımızı en güzel şekilde göklerde dalgalandırmak tek hedefimiz" şeklinde konuştu.