Veteran Milli Judocular Avrupa Judo Şampiyonası'nda 3 Madalya Kazandı
Türkiye Judo Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Bosna Hersek'te düzenlenen Avrupa Judo Şampiyonası'nda milli veteran judocular 3 madalya elde etti. Murat Olcay ve Volkan Güngör gümüş madalya, Dilek Olcay ise bronz madalya kazandı.
Veteran milli judocular Bosna Hersek'te düzenlenen Avrupa Judo Şampiyonası'nda 3 madalya elde etti.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Saraybosna'da gerçekleştirilen organizasyonda, milli veteran judocular madalya mücadelesine çıktı.
Sporculardan Murat Olcay M7/9 +100 kiloda ve Volkan Güngör M4/6 81 kiloda gümüş madalya kazanırken, Dilek Olcay da F6 70 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu.