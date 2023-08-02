Vestel, Manisa'da Spor Etkinlikleri Düzenliyor

Vestel, Manisa'da yerel halkı spor yapmaya teşvik etmek amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler Belediyesi ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi ile ortaklaşa, örnek bir etkinlik serisi başlatıyor. Bu kapsamda, 6-27 Ağustos tarihleri arasında kentin popüler yürüyüş rotalarında yürüyüş etkinlikleri düzenlenecek.

Vestel, üretim üssü Vestel City'nin bulunduğu Manisa'da yerel halkı spor yapmaya teşvik etmek amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler Belediyesi ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi ile ortaklaşa, örnek bir etkinlik serisi başlatıyor.

Vestel'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl 17 Eylül 2023 tarihinde ikincisi düzenlenecek Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu öncesinde Manisalıları organizasyondan haberdar etmek ve 'harekete geçirmek' amacıyla 6-27 Ağustos tarihleri arasında, kentin popüler yürüyüş rotalarında yürüyüş etkinlikleri düzenleyecek.