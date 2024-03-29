Vestel Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda ilk günkü alet elemeleri tamamlandı

Antalya'da düzenlenen Vestel Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda ilk günkü alet elemeleri gerçekleştirildi.

Muratpaşa ilçesindeki İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda düzenlenen organizasyona 27 ülkeden 108 sporcu katılıyor.

Organizasyonun ilk gününde erkekler ve kadınlar bireysel alet elemeleri gerçekleştirildi.

Erkekler yer aletinde Ahmet Önder, 14.650 puanla birinci, Adem Asil 14.300 puanla ikinci olarak finale kaldı.

Kulplu beygirde Mert Efe Kılıçer 13.750 puanla 6'ncı olarak, halkada ise Adem Asil 14.750 puanla birinci, İbrahim Çolak 14.550 puanla ikinci olarak finale çıktı.

Organizasyonda Türkiye'yi erkeklerde Adem Asil, Ahmet Önder, İbrahim Çolak, Kerem Şener, Mert Efe Kılıçer, Ahmet Burak Ekici, Ayberk Koşak, Yunus Emre Gündoğdu ve Sercan Demir, kadınlarda ise Bengisu Yıldız, Derin Tanrıyaşükür, Bilge Tarhan, İlayda Şahin ve Atiye Berra Karademir temsil ediyor.

Organizasyon, 31 Mart'ta finaller ile sona erecek.