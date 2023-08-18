Vestel, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maçlarını dev ekranlarda yayınlayacak

Vestel, ana sponsor olduğu A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'nda gerçekleştireceği karşılaşmaları, Zorlu PSM ve Zorlu Center iş birliğiyle Vestel Amfi ve Zorlu Center meydan katındaki dev ekranlarda voleybolseverlerle buluşturacak.

Vestel, ana sponsor olduğu A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'nda gerçekleştireceği karşılaşmaları, Zorlu PSM ve Zorlu Center iş birliğiyle Vestel Amfi ve Zorlu Center meydan katındaki dev ekranlarda voleybolseverlerle buluşturacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vestel, 2016'dan bu yana destekçisi olduğu Türk voleybolunu dünya arenasında en iyi şekilde temsil eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'nda gerçekleştireceği karşılaşmaları, Zorlu PSM ve Zorlu Center ile düzenleyeceği etkinlikte voleybolseverlere ücretsiz izletecek.

"Filenin Sultanları"nın 18-23 Ağustos tarihleri arasındaki grup aşamasında yer alan dört maçı, Zorlu PSM-Vestel Amfi'de yer alan dev ekranda yayınlanacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 24 Ağustos'taki son grup maçı ise Zorlu Center Meydan Katı Park Alanı'nda kurulacak ekrandan gösterilecek. Etkinlikler boyunca katılımcıları Vestel'in çeşitli sürprizleri bekliyor olacak.

Maç gösterim tarihleri ise şöyle:

18 Ağustos 2023 Cuma 18: 00 Türkiye - İsveç (Vestel Amfi)

20 Ağustos 2023 Pazar 21: 00 Türkiye - Azerbaycan (Vestel Amfi)

21 Ağustos 2023 Pazartesi 18: 00 Türkiye - Çekya (Vestel Amfi)

23 Ağustos 2023 Çarşamba 18: 00 Türkiye - Yunanistan (Vestel Amfi)

24 Ağustos 2023 Perşembe 21: 00 Türkiye - Almanya (Zorlu Center Meydan Katı Park Alanı)