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Verstappen pole pozisyonunda İspanya Grand Prix'sine başlayacak

Verstappen pole pozisyonunda İspanya Grand Prix'sine başlayacak

Spor Haberleri

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 8. etabı İspanya Grand Prix'sinde Red Bull pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak. Verstappen, sıralama turlarında 1 dakika 12.272 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu. Yarış yarın TSİ 16.00'da başlayacak.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 8. etabı İspanya Grand Prix'sine Red Bull pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.

Hollandalı pilot, 4,6 kilometrelik Barselona-Katalonya pistinde düzenlenecek yarışın sıralama turlarındaki 1 dakika 12.272 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu.

Verstappen'in 0.462 saniye arkasındaki İspanyol Carlos Sainz (Ferrari) ikinciliği, pisti liderden 0.520 saniye yavaş turlayan Büyük Britanyalı Lando Norris (McLaren) ise üçüncülüğü elde etti.

Barselona şehrindeki 66 turluk yarış, yarın TSİ 16.00'da başlayacak.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

Dünya Şampiyonası Formula 1 İspanya Spor Haberler

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