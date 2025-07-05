Verstappen, Büyük Britanya Grand Prix'sinde Pole Pozisyonunu Elde Etti
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 12. yarışı olan Büyük Britanya Grand Prix'sinde, Max Verstappen sıralama turlarında 1:24.892 saniyelik süreyle pole pozisyonunu kazandı. Oscar Piastri ikinci, Lando Norris üçüncü sırada yer aldı.
Formula 1 Büyük Britanya Grand Prix'sinde sıralama turları yapılırken, pole pozisyonunu Max Verstappenin elde etti.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 12. yarışı Büyük Britanya Grand Prix'si sıralama turlarında 1 dakika 24.892 saniyelik derece elde eden Verstappen, ilk sıraya yerleşti. Verstappen'in 0.103 saniye arkasında McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri ikinci, 0.118 saniye gerisinde McLaren'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lando Norris ise üçüncü sırayı aldı.
Büyük Britanya Grand Prix'si, yarın TSİ 17.00'de başlayacak. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor