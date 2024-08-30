Verçenik Doğa Sporları Kulübü Üyeleri Kaçkar Dağı'nın Zirvesine Tırmandı
Rize Verçenik Doğa Sporları kulübü üyeleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda 3 bin 937 metre yüksekliğindeki Kaçkar Dağı'nın zirvesine tırmandı. Sabah saatlerinde il merkezinden yola çıkan grup, sırt çantaları ile zirve yolculuğuna başladı. Zirvede Türk Bayrağı açan ve İstiklal Marşı okuyan dağcılar, Zafer Bayramı'nı kutladı.
RİZE Verçenik Doğa Sporları kulübü üyeleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda 3 bin 937 metre yüksekliğindeki Kaçkar Dağı'nın zirvesine tırmandı.
Verçenik Doğa Sporları Kulübü üyeleri Zafer Bayramı kutlamalarında 3 bin 937 metre yüksekliğindeki Kaçkar Dağı'nın zirvesine tırmanış yaptı. Sabah saatlerinde il merkezinden yola çıkan grup, sırt çantaları ile zirve yolculuğuna başladı. Grup yaklaşık 7 saatlik dağ yürüyüş sonrası zirveye ulaştı. Zirvede Türk Bayrağı açan ve İstiklal Marşı okuyan dağcılar, Zafer Bayramı'nı kutladı.