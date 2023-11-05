Veloturk Gran Fondo Çeşme by Salcano'da 12 ülkeden 829 bisikletçi yarıştı

Çeşme Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 7. kez düzenlenen Veloturk Gran Fondo Çeşme by Salcano da bu yıl yarışa 12 ülkeden 829 bisikletçi katıldı. İki parkurda toplam 66 kadın bisikletçi, 763 erkek bisikletçi start aldı.

Amatör yol bisikleti yarışı Veloturk Gran Fondo Çeşme by Salcano, Türkiye'nin gözde tatil noktası Çeşme'de Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında bisiklet tutkunlarını çocuklar için yedinci kez bir araya getirdi.

Argeus Travel & Events tarafından, Veloturk iş birliği ve Salcano'nun ana sponsorluğunda düzenlenecek Veloturk Gran Fondo Yarışı; T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu, İzmir Valiliği, Çeşme Kaymakamlığı'nın destekleri ile Çeşme Belediyesi'nin ev sahipliğinde bugün gerçekleşiyor. Organizasyona Toyota Mobilite sponsoru, Pınar Protein, Actifoam, Shimano, PT Academy markaları da ürün ve hizmet sponsoru olarak destek veriyor.

Geçtiğimiz yıl Gran Fondo World Tour takvimine alınarak dünya şampiyonalarına katılmak için puan alınan yarışa; Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Belçika, Birleşik Krallık, İran, KKTC, Kazakistan, Polonya, Romanya, Rusya Federasyonu, Yunanistan ve Türkiye olmak üzere 12 ülkeden 829 bisikletçi katılacak.

Organizasyon, dün geleneksel Veloturk Fun Ride ile Start aldı. EXPO alanı Cumartesi-Pazar günü bisiklet tutkunlarını buluşturuyor.

TÜM KAYIT GELİRLERİ, VELOTURK'ÜN "BİR ÇOCUK GÜLERSE DÜNYA GÜLER" PROJESİNE AKTARILACAK

Arda Türkmen, Sarper Günsal, Berkem Ceylan, Aydın Diricanlı ve Umut Duygu tarafından kurulan Veloturk, "Bir Çocuk Gülerse Dünya Güler" projesi ile bugüne kadar 3 binin üzerinde çocuğun bisiklet hayalini gerçekleştiren Veloturk, bu hayale ortak olmaya devam ediyor.

İSKENDERUN BİSİKLET SPOR KULÜBÜ, VELOTURK'TE HAYATA DÖNECEK

Şubat ayında Kahramanmaraş merkez üslü depremden büyük derecede etkilenen Hatay'ın İskenderun Bisiklet Spor Kulübü, 5 sporcusu ile Veloturk Grand Fondo Çeşme by Salcano'da çocuklar için yarışacak. Depremin ilk günü enkazdan sağ kurtulan Serhat Arıoğlu, kısa parkurda pedal bastı.

YARIŞTA YUNANİSTAN'DAN DA BİR TAKIM YER ALACAK

Çeşme'de gerçekleşecek yarışa Yunanistan'dan Sakız Adası'ndan da bir takım katılıyor. Podilateschiou Bisiklet Takımı'ndan 10 sporcu, Veloturk Gran Fondo'da çocuklar için koşuyor.

110 KİLOMETRELİK SALCANO PARKURUNDA 8 KATEGORİDE 262 BİSİKLETÇİ START ALACAK

Bugün Çeşme şehir merkezinden başlayan 110 kilometrelik Salcano Parkuru, tekrar Çeşme'ye dönerek son bulacak. Yarış boyunca bisikletçiler toplamda 1498 metre tırmanış gerçekleştirecek. 110 kilometrelik uzun yarışta 8 kategoride 262 bisikletçi start aldı. Pro kategoride 1 bisikletçi yarışıyor.

565 BİSİKLETÇİ 63 KİLOMETRELİK TOYOTA HYBRID PARKURUNDA PEDAL ÇEVİRECEK

Bisikletçilerin yoğun ilgi gösterdiği 63 kilometrelik kısa yarış Toyota HYBRID Parkuru ise saat 08: 30'da Çeşme şehir merkezinden başlayıp 683m tırmanışın ardından Çeşme şehir merkezinde sona erecek. 16 yaşından 70 yaş üstüne kadar her yaştan bisiklet severi buluşturan yarış, kadın-erkek olarak 11 kategoride gerçekleşiyor. Paralimpik kategorisinde Eşpedal Derneği'nden 9 sporcu kısa parkurda yarışa katılıyor.

63 kilometrelik kısa yarışta, 564 bisikletçi start alacak. Paralimpik B kategorisinde 9, Paralimpik C kategorisinde 3 bisikletçi kısa parkurda pedal basıyor.

829 BİSİKLETÇİNİN 763'I ERKEK, 66'SI KADIN BİSİKLETÇİ OLDU

Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından bisiklet severin buluşacağı Veloturk Gran Fondo Çeşme by Salcano yarışına kayıt yaptıran 829 bisikletçinin 763'ü erkek, 66'sı kadın bisikletçiden oluştu.