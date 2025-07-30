Vefa Sahası Yenileniyor: Gençler İçin Yeni Bir Başlangıç

Vefa Sahası Yenileniyor: Gençler İçin Yeni Bir Başlangıç
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Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük, atıl durumdaki Vefa Sahası'nın yenileme sürecine girdiğini açıkladı. Bu yenileme, gençler için sporun önemine vurgu yaparak yeni bir umut ışığı taşıyor.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük, uzun yıllardır atıl durumda olan Vefa Sahası'nın kapsamlı bir yenileme sürecinden geçtiğini duyurdu.

Küçük, yaptığı açıklamada, "Bu yalnızca bir saha yenilemesi değil; bir hayalin, bir vefanın ve geleceğe atılan sağlam bir adımın hikayesidir. Gençlerimiz için sporun kalbine atılan bu yeni başlangıç, tüm Kütahya'mıza, mahallemize ve spora gönül veren herkese verilen önemli bir sözdür" ifadelerini kullandı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından Vefa Sahası'nın sadece sportif faaliyetlere değil, aynı zamanda gençliğe ve geleceğin sporcularına bırakılacak en değerli miraslardan biri olacağını belirten Küçük, "Sahamızın yeniden sporla, coşkuyla ve başarılarla dolması en büyük temennimizdir" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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