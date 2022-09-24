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Vefa Futbol Sahası'na ek bina

Spor Haberleri

Vefa Futbol Sahası'na ek bina

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Vefa Futbol Sahası'ndaki ek bina inşaatında incelemelerde bulundu.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Vefa Futbol Sahası'ndaki ek bina inşaatında incelemelerde bulundu.

Kütahya Belediyesi, geleceğimizin teminatı olan gençlerin sağlıklı bireyler olarak yetişmesi için spora ve sporculara yaptığı yatırımları tüm hızıyla sürdürüyor.

Kütahya'da amatör futbol denince ilk akla gelen yerlerden biri olan Vefa Futbol Sahası'nda ek bina inşaatı devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, inşaatın en kısa sürede tamamlanıp vatandaşların hizmetine sunulacağını söyledi.

Daha önce saha zemininin altyapı çalışmalarını yapan Kütahya Belediyesi, gençlerin daha güvenli ve konforlu alanlarda spor yapabilmeleri için yatırımlarına devam edecek. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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