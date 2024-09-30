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Vedat Kahramanoğlu Glory Kick Boks Şampiyonası'nda Zafer Kazandı

Vedat Kahramanoğlu Glory Kick Boks Şampiyonası'nda Zafer Kazandı
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Hırvatistan'da düzenlenen Glory Kick Boks Şampiyonası'nda Bosna Hersekli rakibi Arian Sadikovic'i yenerek şampiyon olan Vedat Kahramanoğlu, ülkesi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu dile getirdi. Kahramanoğlu, Glory'de tekrar ringe çıkmayı hedeflediğini ve dünya şampiyonluğunu kazanma arzusunu vurguladı.

Dünyanın önde gelen dövüş organizasyonlarından biri olan Glory Kick Boks Şampiyonası'nda zafer elde eden kick boksçu Vedat Kahramanoğlu, "Glory'de 77 kiloda dövüşen tek Türk sporcuyum. Böyle bir arenada tek başıma ülkemi temsil ettiğim için büyük gurur duyuyorum" dedi.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de 21 Eylül'de düzenlenen Glory Kick Boks Şampiyonası'nda Bosna Hersekli rakibi Arian Sadikovic'i yenerek şampiyon olan Vedat Kahramanoğlu, organizasyonun ardından İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Böyle bir arenada ülkemi temsil ettiğim için çok mutlu ve gururluyum"

Müsabakada favori olmadığını ancak beklenmedik bir galibiyet aldığını söyleyerek sözlerine başlayan Kahramanoğlu, "Dünyaca ünlü Bosnalı boksör Arian Sadikovic ile dövüştüm. O, geceye daha favori olarak katıldı. Fakat hiç beklenmedik bir galibiyet aldım. İlk rauntta rakibimi düşürme şansım oldu. Çok antrenmanlı ve iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğim için uzatmalarda maçı kazanmayı bildim. Böyle bir arenada ülkemi temsil ettiğim için çok mutlu ve gururluyum. Destek olan herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

"Glory'nin yaptığı en büyük geceye bir davet aldım"

İlerleyen dönemde Glory'de tekrar ringe çıkacağını hatırlatan Vedat Kahramanoğlu, "Şu anda Glory ile kontrat imzaladım. En yakın zamanda, büyük ihtimalle 7 Aralık'ta Glory'nin yaptığı en büyük geceye bir davet aldım. Menajerlerim görüşme halinde. Eğer bu kadar büyük bir organizasyonda ülkemi tekrar temsil edersem çok mutlu olacağım. İyi bir hazırlık dönemi geçirdim" ifadelerini kullandı.

"Dünya şampiyonluğunu Glory'de de yaşamayı çok istiyorum"

Glory Kick Boks Şampiyonası'nda 77 kiloda mücadele eden tek Türk sporcu olduğunu aktaran başarılı kick boksçu, "Glory'de 77 kiloda dövüşen tek Türk sporcuyum. Bu ayrı bir gurur benim için. Böyle bir arenada tek başıma ülkemi temsil ettiğim için büyük gurur duyuyorum. İnşallah güzel bir maç olacak. Glory'de kemere kadar güzel bir yol izleyeceğim. Dünya şampiyonluğunu Glory'de de yaşamayı çok istiyorum" dedi.

"Kendi branşımda, kendi kilomda dünyadaki en iyi 10 sporcu arasındayım"

Daha önce 7 kez dünya şampiyonu olduğunun altını çizen Kahramanoğlu, "Dünyanın 4-5 kıtasında dövüştüm. 61. profesyonel maçımı yaptım. Bu konuda belki Türkiye'de en fazla maç yapmış biriyim. Yapabileceğim en üst nokta Glory'de dünya şampiyonu olmak kaldı. Daha önce yendiğim kişilerin Glory'de dünya şampiyonu olması bunu benim de yapamayacağım anlamına gelmiyor. Rahatlıkla kemeri alabileceğimi düşünüyorum. Kendi branşımda, kendi kilomda dünyadaki en iyi 10 sporcu arasındayım. En üst noktaya erişip, Glory kemerini alarak belki kariyerimi sonlandırırım. Ülkeme daha önce hiç gelmemiş olan bu kemeri ülkeme getirmek istiyorum" cümlelerine yer verdi.

Vedat Kahramanoğlu, kendisine destek olan sponsorlarına teşekkür ederek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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