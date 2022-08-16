Vedat Albayrak'tan altın madalya Spor Haberleri 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nda erkekler judo 81 kiloda Vedat Albayrak, oyunlar şampiyonu oldu. 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nda erkekler judo 81 kiloda Vedat Albayrak, oyunlar şampiyonu oldu. Oyunların bitimine 2 gün kala Konya Teknik Üniversitesi Spor Salonunda düzenlenen müsabakalarda erkekler judo 81 kiloda Vedat Albayrak altın madalya kazandı. Türk sporcuya yenilerek ikinci olan Birleşik Arap Emirlikleri'nden Nugzari Tatalashvili gümüş madalyanın sahibi oldu. Tacikistan'dan Shodmon Rızoev ve Özbekistan'dan Sharoffiddin Boltaboev bronz madalya aldılar. Demirören Haber Ajansı / Spor Konya Spor Haberler

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