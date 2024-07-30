Üye Girişi
Haberler

Vedat Albayrak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda son 16 turuna yükseldi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli judocu Vedat Albayrak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler 81 kilo kategorisinde son 16 turuna yükseldi. Bahreynli rakibini altın sette 10-0 mağlup eden Albayrak, Japon Takanori Nagase ile son 16 turunda karşılaşacak.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli judocu Vedat Albayrak, son 16 turuna yükseldi.

Champ de Mars Arena'da yapılan judo müsabakalarında Vedat Albayrak, erkekler 81 kilo son 32 turunda Bahreynli Askerbii Gerbekov ile karşı karşıya geldi.

Normal süresi 0-0 sona eren karşılaşmada altın set oynandı.

Bahreynli sporcu bu sette üçüncü sarı kartını görürken, Vedat Albayrak tatamiden 10-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Albayrak, son 16 turunda Japon Takanori Nagase'yle karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Spor

Japon Paris Spor Güncel Haberler

AK Parti'de transfere Cumhurbaşkanı Erdoğan freni: Biz fırsatçılık yapmayız, bir süre bekleyin

AK Parti'de transfere Cumhurbaşkanı Erdoğan freni: Biz fırsatçılık yapmayız, bir süre bekleyin

 Bipolar hastası genç kadın geride yürek yakan bir video bırakarak kendini astı

Bipolar hastası genç kadın geride yürek yakan bir video bırakarak kendini astı

 Emniyet müdürü ile doktor arasındaki tartışma hastaneyi karıştırdı! Soruşturma başlatıldı

Emniyet müdürü ile doktor arasındaki tartışma hastaneyi karıştırdı! Soruşturma başlatıldı

Bakmadan Geçme

2024 TBMM TATİL TAKVİMİ l Meclis tatile mi girdi? Meclis tatile ne zaman girecek, kaç gün sürecek? Bugün (30 Temmuz) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur var mı? Meteoroloji il il hava durumu tahminleri! Cennet Cehennem Mağarası giriş ücreti ne kadar? Cennet Cehennem Mağarası ne zaman, hangi günler açık? Beşiktaş-Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş-Sakaryaspor maçı şifresiz mi? Kazımcan Karataş kimdir? FC Orenburg'a kiralanan Kazımcan Karataş kaç yaşında nereli? Çeyrek altın ve gram altın ne kadar? 30 Temmuz güncel altın fiyatları! Altın yükseliyor mu? Lugano-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Lugano-Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Hayvan hakları nedir? Hayvan hakları neden önemli? Hayvan hakları nasıl ortaya çıktı? Çukurova Uluslararası Havalimanı açıldı mı, ne zaman açılıyor? Çukurova Uluslararası Havalimanı nerede? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 30 Temmuz günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Merkür Retrosu ne zaman? Ağustos ayında Merkür Retrosunun 12 burca etkileri neler? Merkür retrosu kaç gün sürecek? Türkiye-Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Olimpiyat Oyunları Türkiye-Dominik Cumhuriyeti maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Ayşegül Ovalıoğlu kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Ayşegül Ovalıoğlu kaç yaşında, nereli? Ayşegül Ovalıoğlu biyografisi! Sokak hayvanları yasası maddeleri! Sokak köpekleri yasası ilk 5 madde nedir? Filenin Sultanları Olimpiyat maç programı: 2024 Paris Olimpiyatlarında voleybol maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İsrail'de büyük isyan! Aşırı sağcı protestocular askeri üssü bastı

İsrail'de büyük isyan! Aşırı sağcı protestocular askeri üssü bastı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title