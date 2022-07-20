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VEDAŞ'tan futbol turnuvası

İhlas Haber Ajansı - Spor
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VEDAŞ'tan futbol turnuvası

VEDAŞ Muş İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen futbol turnuvasının şampiyonu İşletme Müdürlüğü oldu.

VEDAŞ Muş İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen futbol turnuvasının şampiyonu İşletme Müdürlüğü oldu.

VEDAŞ, Doğu Gaz A.Ş. ve Türkerler VEPSAŞ Şirket çalışanlarının katılımıyla gerçekleşen futbol turnuvasının final maçında VEDAŞ Muş İşletme Müdürlüğü, Malazgirt İlçe İşletme ekibini yenerek kupanın sahibi oldu. Paydaşlar arası iletişimin güçlendirilmesi ve ekip ruhunun diri tutulması amacıyla düzenlenen turnuvaya 16 takım katıldı. Şampiyon takıma kupasını veren VEDAŞ Muş İl Müdürü Suat Coşar, "Birimler arası kaynaşmayı artırmak, ekip ruhunu daha da geliştirmek ve paydaşlarımızla iletişimimizi güçlendirmek amacıyla bu turnuvayı düzenledik. Çalışanlarımızın aileleriyle birlikte katılım gösterdiği güzel ve centilmence geçen bir etkinlik oldu. Belki kupayı bir takım aldı ama bana göre bu etkinliğe katılan ve birliktelik atmosferini soluyan tüm takımlar turnuvanın kazananı oldu" ifadelerini kullandı. - MUŞ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Malazgirt Futbol Muş Spor Haberler

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