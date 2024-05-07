VavaCars Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Trabzonspor'u konuk edecek
VavaCars Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Trabzonspor'u konuk edecek. İlk maçı kaybeden Karagümrük, finale yükselmek için mücadele edecek.
VavaCars Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında yarın Trabzonspor'u konuk edecek.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cihan Aydın yönetecek.
Trabzon'da oynanan ilk maçı 3-2 kaybeden kırmızı-siyahlı takım, rakibi karşısında yarın istediği sonucu alarak finale yükselmeye çalışacak.
Taraflar arasında bu sezon ligde oynanan maçların birini Trabzonspor 5-1 kazanırken, diğeri ise golsüz berabere bitti.