VavaCars Fatih Karagümrük, Yukatel Kayserispor'u 2-0 önde tamamladı

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Murat Erdoğan, Mehmet Kısal, Murat Temel

VavaCars Fatih Karagümrük : Viviano, Biraschi, Dresevic, Rayyan Baniya, Levent Mercan, Feghouli, Bertolacci, Ozdoev, Kerim Frei, Lobjanidze, Diagne

Yukatel Kayserispor : Bilal Bayazıt, Attamah, Arif Kocaman, Kolovetsios, Gökhan Sazdağı, Karimi, Kemen, Ackah, Cardoso, Mane, Thiam

Goller: Dk. 16 ve 28 Kerim Frei (VavaCars Fatih Karagümrük )

Kırmızı kart: Dk. 9 Ackah (Yukatel Kayserispor )

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, Yukatel Kayserispor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

6. dakikada Ackah'ın Ozdoev'e müdahalesi sonrasında bu futbolcuya sarı kart gösteren hakem Kadir Sağlam, VAR uyarısı sonrasında pozisyonu tekrar izledi.

9. dakikada Kadir Sağlam, Ackah'a gösterdiği sarı kartı iptal edip, bu futbolcuyu direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

16. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Orta sahada topla buluşan Bertolacci, soldan ceza sahasına hareketlenen Kerim Frei'a ortaladı. Bu futbolcu bekletmeden kafayla topu uzak köşede ağlarla buluşturdu: 1-0.

28. dakikada Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Lobjanidze'nin ceza sahası önüne gönderdiği yerden ortada Bertolacci'den önce savunmanın müdahale ettiği top Kerim Frei'da kaldı. Bu futbolcunun uzaktan plase vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan köşeye gitti: 2-0.

45+2. dakikada Kayserispor gole yaklaştı. Orta sahada kazanılan serbest vuruşu Mane ile paslaşarak kullanan Cardoso, ceza yayı önüne gelip çok sert vurdu ancak meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fatih Karagümrük'ün 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.