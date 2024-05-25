Üye Girişi
Haberler

VavaCars Fatih Karagümrük, Yılport Samsunspor'u 3-1 yendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in son haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, konuk ettiği Yılport Samsunspor'u 3-1 yendi. Ev sahibi ekip, Markao, Mendes ve Güven Yalçın'ın golleriyle galibiyete ulaştı.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Mehmet Türkmen, Murat Ergin Gözütok, Hakan Karabalcık

VavaCars Fatih Karagümrük : Emre Bilgin, Nazım Sangare (Dk. 85 Salih Dursun), Biraschi, Koray Günter, Emir Tintiş (Dk. 46 Levent Mercan), Adnan Uğur, Paoletti, Can Keleş (Dk. 66 Lasagna), Teklic (Dk. 66 Eysseric), Mendes, Markao (Dk. 66 Güven Yalçın )

Yılport Samsunspor : Szumski, Mustafa Tan (Dk. 62 Ntcham), Yunus Emre Çift, Osman Çelik, Bola, Bennasser, Tait (Dk. 62 Dimata), Holse (Dk. 75 Schindler), Raman (Dk. 46 Soner Aydoğdu), Muja (Dk. 46 Fofana), Ercan Kara

Goller: Dk. 42 Markao, Dk. 50 Mendes, Dk. 90+2 Güven Yalçın (VavaCars Fatih Karagümrük ), Dk. 57 Soner Aydoğdu (Yılport Samsunspor )

Kırmızı kart: Dk. 72 Yunus Emre Çift (Yılport Samsunspor )

Sarı kartlar: Dk. 15 Teklic, Dk. 70 Eysseric (VavaCars Fatih Karagümrük ), Dk. 39 Mustafa Tan (Yılport Samsunspor )

Trendyol Süper Lig'in son haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, konuk ettiği Yılport Samsunspor'u 3-1 yendi.

50. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Yunus Emre Çift'in hatasında soldan topla ceza sahasına giren Mendes'in şutunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

57. dakikada Yılport Samsunspor farkı 1'e indirdi. Savunmada yapılan hatada ceza sahası içinde topu önünde bulan Tait'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Soner Aydoğdu'nun şutunda, top ağlara gitti: 2-1.

64. dakikada soldan ceza sahasına giren Fofana'nın pasında, altıpas içinde müsait durumda göğsüyle topa dokunan Ercan Kara'nın vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

72. dakikada Yılport Samsunspor 10 kişi kaldı. Yunus Emre Çift'in müdahalesiyle Eysseric yerde kaldı. Hakem Mehmet Türkmen önce Yunus Emre'ye sarı kartını gösterdi. VAR'ın çağırmasıyla pozisyonu tekrar inceleyen hakem Türkmen, sarı kartı iptal ederek Yunus Emre'yi doğrudan kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

78. dakikada Soner Aydoğdu'nun soldan pasında ceza sahası içinde topu iyi kontrol eden Fofana'nın uzak direğe plase vuruşunda, kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90+2. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük bir gol daha buldu. Sağdan ceza sahasına giren Mendes'in şutunda, kaleciden dönen top yine aynı oyuncunun önünde kaldı. Mendes'in pasında altıpas üzerinde müsait durumda bulunan Güven Yalçın, boş kaleye topu filelerle buluşturdu: 3-1.

VavaCars Fatih Karagümrük, maçı 3-1 kazandı.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Fatih Karagümrük Güven Yalçın Samsunspor Futbol Spor Güncel Haberler

Devlet Bahçeli: Asgari ücretin artırılmasına yönelik teklif gelirse gerekli katkıları sağlarız

Devlet Bahçeli: Asgari ücretin artırılmasına yönelik teklif gelirse gerekli katkıları sağlarız

 Fahiş fiyatlar tepki çekmişti! Elazığ'da deprem köy konutları için yapılan iki ihale iptal edildi

Fahiş fiyatlar tepki çekmişti! Elazığ'da deprem köy konutları için yapılan iki ihale iptal edildi

 Tebliğ yapanlara vatandaştan tepki: Namazdan milleti soğuttunuz, defolun

Tebliğ yapanlara vatandaştan tepki: Namazdan milleti soğuttunuz, defolun

Bakmadan Geçme

Jon Bon Jovi'nin oğluyla evlenen Millie Bobby Brown kimdir? Kaç yaşında, nereli? 2024 deprem konutları ne zaman teslim edilecek? Deprem konutlarının ne kadarı teslim edildi? Fatih Karagümrük Samsunspor maçı CANLI izle! (HD) 25 Mayıs Fatih Karagümrük Samsunspor maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Galatasaray başkanı kim oldu? Galatasaray başkanlık seçimi bitti mi, kim kazandı? Başkan Süheyl Batum, Dursun Özbek mi oldu? İnci Taneleri hangi kanalda? İnci Taneleri dizisi ne zaman, nerede yayınlanıyor? İnci Taneleri hangi gün yayınlanıyor? Whatsapp çöktü mü? Whatsapp'ta sorun mu var, neden açılmıyor? 25 Mayıs Cumartesi Whatsapp sorunları! FA Cup Finali hangi kanalda? FA Cup Manchester City - Manchester United maçı nereden izlenir? Bridgerton 3. sezon 2. kısım ne zaman? Bridgerton 3. sezon 2. kısım hangi tarihte yayınlanacak? Trendyol Express Pazar günü çalışıyor mu? Trendyol Express Pazar günü dağıtım yapıyor mu, açık mı 2024? Pril boykot mu? Pril İsrail malı mı, boykot listesinde var mı? Pril Türk malı mı, sahibi kim? Aras Kargo Cumartesi çalışıyor mu? Aras Kargo Cumartesi günü dağıtım yapıyor mu, kargo kabul ediyor mu 2024? Elazığspor - Orduspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Elazığspor - Orduspor maçı nereden izlenir? Bingo boykot mu? Bingo İsrail malı mı, boykot listesinde var mı? Bingo Türk malı mı, sahibi kim? Osman Beşel olayı ne? Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel neden darp edildi? Osman Beşel kimdir? Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel hangi partiden seçildi?
BDDK, Marin Yatırım Bankası, Aytemiz Yatırım Bankası ve Adil Katılım Bankası'na faaliyet izni verdi

BDDK, Marin Yatırım Bankası, Aytemiz Yatırım Bankası ve Adil Katılım Bankası'na faaliyet izni verdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title