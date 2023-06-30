VavaCars Fatih Karagümrük Yeni Sezon Hazırlıklarına Başlıyor

Spor Toto Süper Lig takımlarından VavaCars Fatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıklarına yarın başlayacak. İlk etap kampı Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıklarına yarın başlayacak.

Fatih Karagümrük Kulübünden yapılan açıklamaya göre kırmızılı-siyahlı takım, Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yarın yeni sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirecek. Takımın, buradaki ilk kampı 13 Temmuz'da sona erecek.

İkinci etap kampı için 16 Temmuz'da Fenerbahçe Topuk Yaylası Spor Tesisleri'nde toplanacak VavaCars Fatih Karagümrük, buradaki çalışmalarını da 1 Ağustos'ta sonlandıracak.