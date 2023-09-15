VavaCars Fatih Karagümrük, Valentin Eysseric'i kadrosuna kattı

VavaCars Fatih Karagümrük, Kasımpaşa ile yollarını ayıran Valentin Eysseric'i transfer etti. 31 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusuyla 1 yıllık sözleşme imzalandı. Eysseric, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 32 maçta forma giyerken 3 gol atıp 4 de asist yaptı.