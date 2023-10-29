VavaCars Fatih Karagümrük, Trabzonspor ile berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı. Teknik sorumlu Atılay Canel, galibiyeti kaçırdıklarını belirtti ve Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü kutladı.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında ağırladığı Trabzonspor ile 0-0 berabere kalan VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik sorumlu Atılay Canel, galibiyeti kaçıran taraf olduklarını belirtti.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Canel, "İlk yarıda 20. dakikadan itibaren oyunu istediğimiz gibi yönlendirdik. İkinci yarıda topa daha çok sahip olduk. Galibiyeti kaçırdığımızı düşünüyorum. İki tane yüzde 100 gol pozisyonumuz var. Değerlendirseydik sahadan galibiyetle ayrılabilirdik." ifadelerini kullandı.

Atılay Canel, ayrıca Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü kutladı.