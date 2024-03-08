VavaCars Fatih Karagümrük, Trabzonspor'a konuk olacak

VavaCars Fatih Karagümrük, Süper Lig'de 29. hafta mücadelesinde yarın Trabzonspor'a konuk olacak.

Papara Park'ta oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Mücadelede hakem Zorbay Küçük düdük çalacak.

Ligde oynadığı 28 maçta 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 mağlubiyetle 29 puan toplayan İstanbul temsilcisi, 16. sırada yer alıyor. Karadeniz temsilcisi ise, 28 maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonunda 46 puanla 3. sırada bulunuyor.

Oynadığı son 3 maçta 2 puan alabilen VavaCars Fatih Karagümrük, Trabzonspor deplasmanından galibiyetle dönerek düşme hattından uzaklaşmayı hedefliyor.