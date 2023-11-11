VavaCars Fatih Karagümrük, Sivasspor'u 3-0 mağlup etti

İSTANBUL (AA). Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Sivasspor'u sahasında 3-0 mağlup eden VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik sorumlu Atılay Canel, oyun üstünlüğüyle 3 puana uzandıklarını söyledi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Canel, sözlerine Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85. yılını anarak başladı.

Maçla ilgili konuşarak devam eden Canel, şunları söyledi:

"Oyunun 5. dakikasında kendi hatamızdan bir pozisyon verdik ama bunun dışında oyun bizim üstünlüğümüzle geçildi. İkinci yarıda da üstünlük bizdeydi. Haklı bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. 3 puanı 3 golle aldık. Oyunu istediğimiz gibi yönlendirdik. Oyuncularımızın hepsi kıymetli. Zaman zaman kenarda da kalacaklar. Bugün de gördük, 1 dakika bile oynasa oyuna etki edecek oyuncularımız var."