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VavaCars Fatih Karagümrük, Sivasspor'a konuk olacak

Spor Haberleri

VavaCars Fatih Karagümrük, Sivasspor'a konuk olacak

VavaCars Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.

VavaCars Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.

Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 19.15'te başlayacak mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek.

Ligde bir haftayı bay geçen ve sezona iki mağlubiyetle başlayan Fatih Karagümrük, geçen hafta MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup etmişti. İlk dört haftayı ikişer beraberlik ve mağlubiyetle kapatan Sivasspor'un ise iki puanı bulunuyor.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor

Sivas 4 Eylül Stadı Fatih Karagümrük Sivasspor Spor Haberler

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