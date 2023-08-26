VavaCars Fatih Karagümrük, Serdar Dursun'u transfer etti

Transfer çalışmalarını sürdüren VavaCars Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den forvet oyuncusu Serdar Dursun'u transfer etti. Serdar Dursun, daha önce de Karagümrük forması giymişti.