VavaCars Fatih Karagümrük, Serdar Dursun'u transfer etti
Spor Haberleri
Transfer çalışmalarını sürdüren VavaCars Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den forvet oyuncusu Serdar Dursun'u transfer etti. Serdar Dursun, daha önce de Karagümrük forması giymişti.
Transfer çalışmalarını sürdüren VavaCars Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den forvet oyuncusu Serdar Dursun'u transfer etti.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, takımın eski golcüsünün geri döndüğü vurgulanırken, şu ifadeler kullanıldı:
"Yuvana hoş geldin Serdar Dursun. Taraftarımızın sevgilisi, eski golcümüz Serdar Dursun semte geri döndü. A Milli futbolcumuz Serdar Dursun'a yuvana yeniden hoş geldin der, Karagümrük formasıyla gollerine kaldığı yerden devam etmesini dileriz."
2014-2016 yılları arasında Fatih Karagümrük forması giyen Serdar Dursun, kırmızı-siyahlı takımla çıktığı 70 maçta 19 gol atıp 10 asist yapmıştı.
İstanbul ekibindeki performansının ardından önce Almanya'nın Greuther Fürth, ardından da Darmstadt takımına transfer olan milli futbolcu, 2021-2022 sezonu öncesinde Fenerbahçe'ye imza attı.
Serdar Dursun'un transferinin ardından Fenerbahçe Kulübü de oyuncusunun gittiğine dair paylaşımda bulundu. Sarı-lacivertli kulüp, X hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, oyuncularımızdan Serdar Dursun, VavaCars Fatih Karagümrük Kulübüne transfer olmuştur. Serdar Dursun'a bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."