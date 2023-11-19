VavaCars Fatih Karagümrük, RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup etti
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RAMS Başakşehir ile VavaCars Fatih Karagümrük arasında oynanan hazırlık maçını VavaCars Fatih Karagümrük 2-1 kazandı. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 berabere sonuçlandı.
RAMS Başakşehir ile VavaCars Fatih Karagümrük arasında oynanan hazırlık maçını kırmızı-siyahlı ekip 2-1 kazandı.
Başakşehir Tesisleri'nde oynanan müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. VavaCars Fatih Karagümrük 27. dakikada Stefano Sturaro'nun golüyle öne geçerken, RAMS Başakşehir 40. dakikada Emirhan İlkhan'la beraberliği yakaladı.
Fatih Karagümrük, müsabakanın 73. dakikada Serdar Dursun'un penaltıdan attığı golle karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Kaynak: AA / Spor