VavaCars Fatih Karagümrük, Nazım Sangare'yi kadrosuna kattı
VavaCars Fatih Karagümrük, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Nazım Sangare'yi kadrosuna dahil etti. Kulüpten yapılan açıklamada, Nazım Sangare ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
VavaCars Fatih Karagümrük, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Nazım Sangare'yi kadrosuna kattı.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "A Milli Futbol Takımımızın formasını da giyen başarılı sağ bek oyuncusu Nazım Sangare ile 1 yıllık sözleşme imzaladık. Nazım Sangare'ye takımımıza hoş geldin diyor, Karagümrük forması ile başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA / Spor