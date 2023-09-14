VavaCars Fatih Karagümrük, Nazım Sangare'yi kadrosuna kattı

VavaCars Fatih Karagümrük, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Nazım Sangare'yi kadrosuna dahil etti. Kulüpten yapılan açıklamada, Nazım Sangare ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.