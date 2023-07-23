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VavaCars Fatih Karagümrük, Murat Akın ile yollarını ayırdı

Spor Haberleri

VavaCars Fatih Karagümrük, 3,5 yıldır sportif direktörlük görevinde bulunan Murat Akın'la yollarını ayırdı. Kulüp, Akın'ın kendi menajerlik şirketini kurması sebebiyle karşılıklı anlaşarak ayrıldıklarını duyurdu.

VavaCars Fatih Karagümrük, 3,5 yıldır sportif direktörlük görevinde bulunan Murat Akın'la yollarını ayırdı.

Kırmızı-siyahlı kulüp, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Uzun yıllar kulübümüzün sportif direktörlüğü görevini yürüten Murat Akın ile kendi menajerlik şirketini kurması sebebi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız."

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor

Fatih Karagümrük Murat Akın Spor Haberler

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