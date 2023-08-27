VavaCars Fatih Karagümrük, MKE Ankaragücü karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı
Trendyol Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde VavaCars Fatih Karagümrük, MKE Ankaragücü karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Turgut Doman, Eray Eyisoy, Mert Bulut
VavaCars Fatih Karagümrük : Dituro, Veseli, Ceccherini, Dresevic, Levent Mercan, Rohden, Feghouli, Adnan Uğur, Can Keleş, Mendes, Lasagna
Mke Ankaragücü : Gikiewicz, Hayrullah Bilazer, Radakovic, Mert Çetin, Mujakic, Tolga Ciğerci, Djokanovic, Efkan Bekiroğlu, Morutan, Cephas, Sowe
Gol: Dk. 44 Rohden (VavaCars Fatih Karagümrük )
Trendyol Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde VavaCars Fatih Karagümrük, MKE Ankaragücü karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
23. dakikada sağ kanatta topla buluşan Can Keleş, Mujakic'ten sıyrılıp arka direğe ortaladı. Savunmanın arkasına hareketlenen Mendes'in kale sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
44. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük maçta öne geçti. MKE Ankaragücü savunmasının uzaklaştıramadığı topu kapan Lasagna, ceza yayı üstündeki Rohden'e pasını aktardı. Bu futbolcunun bekletmeden yaptığı plase vuruşta top kalecinin solundan filelerle buluştu: 1-0.
Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.