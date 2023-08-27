VavaCars Fatih Karagümrük, MKE Ankaragücü ile berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik sorumlu Atılay Canel, kolay bir golle galibiyeti kaçırdıklarını vurguladı.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Canel, her iki yarıda da denk güçlerin mücadelesi olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"İki takım da birbirini tarttı. İlk yarıda bir pozisyonumuz vardı ve iyi bir gol attığımızı düşünüyorum. İkinci yarıda da aynı şekilde bir maç oldu. Tesadüfen yediğimiz golle berabere kaldık. Oyuncu arkadaşlarımı verdiği mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. 90 dakika boyunca oyun disiplininden kopmadan mücadele ettiler. Buraya bizi desteklemeye gelen, geçen hafta olduğu gibi 90 dakika destek veren seyircimize teşekkür ediyoruz."