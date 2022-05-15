VavaCars Fatih Karagümrük maçından notlar - Haberler

KADIKÖY, İSTANBUL (DHA) - Sarı-lacivertlilerde 2 değişiklik

Altay dalya dedi

Mustafa AKIN/İSTANBUL, – Spor Toto Süper Lig'in 37'nci haftasında Fenerbahçe, VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan maçta hakem Halil Umut Meler düdük çaldı. Meler'in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ile Kemal Yılmaz üstlendi. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, ligin 36'ncı haftasında oynanan Beşiktaş maçının 11'inde 2 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, cezası bulunan Mert Hakan Yandaş'ın yerine Bright Osayi-Samuel'e, Filip Novak'ın yerine ise Serdar Aziz'e görev verdi. İsmail Kartal, Fatih Karagümrük karşısına şu 11'le çıktı:

Fenerbahçeli taraftarlar, sezonun son iç saha mücadelesinde takımlarına desteği sürdürdü. Ülker Stadyumu'na gelerek tribünleri dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, takımlarına sevgi gösterilerinde bulundu.