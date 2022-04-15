VavaCars Fatih Karagümrük maçından notlar

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 33'uncu haftasında 72 puanla lider durumda yer alan Trabzonspor, 46 puanla ligin 10'uncu sırasındaki Vavacars Fatih Karagümrük'ü konuk etti.

Süper Lig'in bitimine 5 hafta kala şampiyonluğu ilan etmek isteyen Karadeniz ekibi, puan kaybı yaşadığı son haftaları telafi etmek üzere sahaya altın değerindeki 3 puan için çıktı. Misafir takım Fatih Karagümrük ise bugüne kadar galip gelemediği rakibini yenmek için sahaya çıktı.

Öte yandan Trabzonspor'da Djaniny Semedo ayrıca bugün bordo mavili formayla 61'inci karşılaşmasına çıktı.