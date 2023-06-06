VavaCars Fatih Karagümrük-Kasımpaşa maçının ilk yarısı 1-0 sona erdi
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Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasındaki VavaCars Fatih Karagümrük-Kasımpaşa mücadelesinin ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Lobjanidze'nin golüyle öne geçen Fatih Karagümrük, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
Stat: Nef
Hakemler: Burak Şeker, Hakan Yemişken, Murat Şener
VavaCars Fatih Karagümrük : Viviano, Biraschi, Rayyan Baniya, Dresevic, Levent Mercan, Shukurov, Lobjanidze, Bertolacci, Ozdoev, Kerim Frei, Diagne
Kasımpaşa : Ertuğrul Taşkıran, Fabiano, Donk, Yasin Özcan, Ben Ouannes, Malsa, Aytaç Kara, Fall, Eysseric, Mounir, Bahoken
Gol: Dk. 14 Lobjanidze (VavaCars Fatih Karagümrük )
Sarı kart: Dk. 34 Bertolacci (VavaCars Fatih Karagümrük )
Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasındaki VavaCars Fatih Karagümrük- Kasımpaşa mücadelesinin ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
14. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Ozdoev'in uzun pasında sağdan savunmanın arkasına sarkan Lobjanidze sağ çaprazdan ceza sahası içine girdi. Bu futbolcunun yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu: 1-0.
28. dakikada Fatih Karagümrük tehlikeli geldi. Sol kanatta topla buluşan Levent Mercan, ceza sahası yan çizgisine gelip kale sahasına ortaladı. Ertuğrul Taşkıran'ın müdahale ettiği top Lobjanidze'de kaldı. Bu futbolcunun gelişine şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısını Fatih Karagümrük 1-0 önde tamamladı.