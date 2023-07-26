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VavaCars Fatih Karagümrük, İsveçli futbolcu Marcus Rohden'i transfer etti

Spor Haberleri

Transfer çalışmalarını sürdüren VavaCars Fatih Karagümrük, İtalyan ekibi Frosinone'den İsveçli futbolcu Marcus Rohden'i transfer etti. Rohden, 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren VavaCars Fatih Karagümrük, İtalyan ekibi Frosinone'den İsveçli futbolcu Marcus Rohden'i transfer etti.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

İsveç Milli Takımı formasıyla 18 kez sahaya çıkıp 2 de gol atan Rohden, geçtiğimiz sezon Frosinone formasıyla 34 maçta 3 gol attı, 6 da asist yaptı.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor

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