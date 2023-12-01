VavaCars Fatih Karagümrük-İstanbulspor Maçının İlk Yarısı 1-0 Sonuçlandı
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan VavaCars Fatih Karagümrük-İstanbulspor karşılaşmasının ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmanın ilk yarısında Jensen'in kendi kalesine attığı golle Fatih Karagümrük öne geçti.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Kadir Sağlam, Serkan Olguncan, Murat Altan
VavaCars Fatih Karagümrük : Dituro, Biraschi, Ceccherini, Dresevic, Veseli, Feghouli, Mendes, Shukurov, Eysseric, Can Keleş, Güven Yalçın
İstanbulspor : Jensen, Duhaney, Mehmet Yeşil, Deli, Ali Yaşar, Vorobjovas, Muammer Sarıkaya, Ndao, Mamadou, Jackson, Emir Kaan Gültekin
Gol: Dk. 45 Jensen (Kendi kalesine) (VavaCars Fatih Karagümrük )
Sarı kartlar: Dk. 35 Ceccherini (VavaCars Fatih Karagümrük ), Dk. 41 Mehmet Yeşil ( İstanbulspor )
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan VavaCars Fatih Karagümrük- İstanbulspor karşılaşmasının ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
6. dakikada Fatih Karagümrük'ün sağdan kullandığı korner sonrası İstanbulspor savunmasından dönen top, Eysseric'in önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruş sonrası meşin yuvarlak auta çıktı.
26. dakikada Shukurov'un pası sonrası sol kanatta topla buluşan Can Keleş, ceza sahası dışından şutunu çekti. Jensen'in kurtarışından sonra Veseli, seken topu içeriye aktarmaya çalıştı ancak İstanbulspor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.
30. dakikada Mendes, sağ kanattan savunma arkasına sarkan Biraschi'ye pasını aktardı. Ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan İtalyan oyuncunun zayıf vuruşu sonrası İstanbulspor savunması topu taca gönderdi.
45. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Eysseric'in sağ çaprazdan kullandığı frikik sonrası üst direğe çarpıp oyun alanına dönen top kaleci Jensen'e çarparak filelere gitti: 1-0
Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.