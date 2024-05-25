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VavaCars Fatih Karagümrük ile Yılport Samsunspor Arasında İlk Yarı 1-0 Sonuçlandı

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Trendyol Süper Lig'in son haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile Yılport Samsunspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Mehmet Türkmen, Murat Ergin Gözütok, Hakan Karabalcık

VavaCars Fatih Karagümrük : Emre Bilgin, Nazım Sangare, Biraschi, Koray Günter, Emir Tintiş, Adnan Uğur, Paoletti, Can Keleş, Teklic, Mendes, Markao

Yılport Samsunspor : Szumski, Mustafa Tan, Yunus Emre Çift, Osman Çelik, Bola, Bennasser, Tait, Holse, Raman, Muja, Ercan Kara

Gol: Dk. 42 Markao (VavaCars Fatih Karagümrük )

Sarı kartlar: Dk. 15 Teklic (VavaCars Fatih Karagümrük ), Dk. 39 Mustafa Tan (Yılport Samsunspor )

Trendyol Süper Lig'in son haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile Yılport Samsunspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

18. dakikada ceza sahasının sol çaprazdan Mendes'in ortasında, altıpas içinde Paoletti'nin kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.

42. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük öne geçti. Teklic'in savunma arkasına ara pasına hareketlenen Markao'nun ceza sahası içi sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya durumda yaptığı plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

Maçın ilk yarısı, VavaCars Fatih Karagümrük'ün 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Fatih Karagümrük Samsunspor Futbol Spor Güncel Haberler

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