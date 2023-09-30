VavaCars Fatih Karagümrük ile Kasımpaşa Süper Lig'de karşı karşıya geliyor
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Karagümrük 6 puanla 14. sırada yer alırken, Kasımpaşa ise 9 puanla 10. sırada bulunuyor.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Ligde ilk 6 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Karagümrük, 6 puanla 7. haftaya 14. sırada girdi. Kasımpaşa ise topladığı 9 puanla 10. sırada yer alıyor.
Kaynak: AA / Spor