VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray Maçının İlk Yarısı 1-1 Sonuçlandı

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Volkan Bayarslan, Serkan Ok, Samet Çiçek

VavaCars Fatih Karagümrük : Sirigu, Nazım Sangare, Koray Günter, Ceccherini, Levent Mercan, Rohden, Kourbelis, Can Keleş, Eysseric, Mendes, Markao

Galatasaray : Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Icardi

Goller: Dk. 34 Mendes (VavaCars Fatih Karagümrük ), Dk. 45+4 Barış Alper Yılmaz ( Galatasaray )

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasındaki VavaCars Fatih Karagümrük- Galatasaray karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 sona erdi.

32. dakikada Ziyech, Mertens'in pasında ceza yayından topa vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

34. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Kendi yarı alanından çıkan Mendes, tüm sahayı kat ederek ceza sahasına girdi. Nelsson'un karşılayamadığı oyuncu, ceza sahasına girer girmez şutunu çekti ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

45. dakikada kalecinin pas hatası sonrası topu kapan Ziyech, meşin yuvarlağı penaltı noktasındaki Icardi'ye verdi. Yıldız futbolcu, topu ceza sahası içi sağ çaprazdaki Mertens'e aktardı. Mertens de meşin yuvarlağı koşusuna devam eden Ziyech'in önüne bıraktı. Faslı oyuncunun vuruşunda top yandan auta gitti.

45+4. dakikada Galatasaray, beraberliği yakaladı. Ziyech'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Mertens, arka direğe doğru orta açtı. Barış Alper Yılmaz, bu orta sonrası topa kafayla vurdu ve fileleri havalandırdı: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.