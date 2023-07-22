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VavaCars Fatih Karagümrük, Frederic Veseli'yi transfer etti

Spor Haberleri

Trendyol Süper Lig ekibi VavaCars Fatih Karagümrük, Arnavut futbolcu Frederic Veseli'yi kadrosuna kattı. 30 yaşındaki stoperle 2 yıllık sözleşme imzalandı. Veseli, geçen sezon İtalya İkinci Futbol Ligi'nde 21 maça çıktı ve Arnavutluk Milli Takımı'nda da 43 müsabakada görev yaptı.

Trendyol Süper Lig ekibi VavaCars Fatih Karagümrük, Arnavut futbolcu Frederic Veseli'yi kadrosuna kattı.

Kırmızı-siyahlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, son olarak İtalya temsilcisi Benevento'da forma giyen 30 yaşındaki stoperle 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Frederic Veseli, geçen sezon İtalya İkinci Futbol Ligi'nde (Serie B) 21 maça çıktı. Veseli, Arnavutluk Milli Takımı'nda da 43 müsabakada görev yaptı.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor

Trendyol Süper Lig Fatih Karagümrük İtalya Spor Haberler

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