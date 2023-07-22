VavaCars Fatih Karagümrük, Frederic Veseli'yi transfer etti

Trendyol Süper Lig ekibi VavaCars Fatih Karagümrük, Arnavut futbolcu Frederic Veseli'yi kadrosuna kattı. 30 yaşındaki stoperle 2 yıllık sözleşme imzalandı. Veseli, geçen sezon İtalya İkinci Futbol Ligi'nde 21 maça çıktı ve Arnavutluk Milli Takımı'nda da 43 müsabakada görev yaptı.