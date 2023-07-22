VavaCars Fatih Karagümrük, Frederic Veseli'yi kadrosuna kattı
Spor Haberleri
Trendyol Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, Arnavutluk Milli Takım formasını da giyen Frederic Veseli'yi kadrosuna kattı. 39 yaşındaki savunma oyuncusu ile 2 yıllık anlaşma sağlandı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, Arnavutluk Milli Takım formasını da giyen Frederic Veseli'yi kadrosuna kattı.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 39 yaşındaki savunma oyuncusu ile 2 yıllık anlaşmanın sağlandığı belirtilerek, "Arnavutluk Milli Takımı'nın formasını 43 kez giyme başarısı gösteren Frederic Veseli'ye ailemize hoş geldin der, yeni sezonda başarılar dileriz." denildi.
Sizce transfer döneminin en etkin takımı hangisi?— Haberler.com (@Haberler) July 21, 2023