VavaCars Fatih Karagümrük, Frederic Veseli'yi kadrosuna kattı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, Arnavutluk Milli Takım formasını da giyen Frederic Veseli'yi kadrosuna kattı. 39 yaşındaki savunma oyuncusu ile 2 yıllık anlaşma sağlandı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, Arnavutluk Milli Takım formasını da giyen Frederic Veseli'yi kadrosuna kattı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 39 yaşındaki savunma oyuncusu ile 2 yıllık anlaşmanın sağlandığı belirtilerek, "Arnavutluk Milli Takımı'nın formasını 43 kez giyme başarısı gösteren Frederic Veseli'ye ailemize hoş geldin der, yeni sezonda başarılar dileriz." denildi.