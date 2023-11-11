VavaCars Fatih Karagümrük, EMS Yapı Sivasspor'u 1-0 önde tamamladı

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Murat Erdoğan, Hakan Yemişken, Hakan Karabalcık

VavaCars Fatih Karagümrük : Emre Bilgin, Biraschi, Dresevic, Ceccherini, Levent Mercan, Feghouli, Rohden, Nazım Sangare, Can Keleş, Eysseric, Güven Yalçın

EMS Yapı Sivasspor : Ali Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Yunus Emre Konak, Emrah Başsan, Charisis, Saiz, Rodrigues, Koita

Gol: Dk. 42 Eysseric (VavaCars Fatih Karagümrük )

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, konuk ettiği EMS Yapı Sivasspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

6. dakikada savunmadan atılan geri pasta kaleci Emre Bilgin'in vuruşunda araya giren Rodrigues, topla ceza sahasına girdi. Bu noktaya gelen Feghouli'nin topa teması sonrasında, Rodrigues istediği gibi vuramayarak meşin yuvarlağı yakın mesafeden üstten dışarı gönderdi.

36. dakikada taç atışını hızlı kullanan Sivasspor'da Rodrigues, meşin yuvarlağı Saiz'la buluşturdu. Bu futbolcu, rakibinden sıyrılıp soldan ceza sahasına girdi ve vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

42. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Güven Yalçın'ın pasında son çizgiye inen Levent Mercan, müsait pozisyondaki Nazım Sangare'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun şutunda savunmadan seken top, penaltı noktası yakınındaki Eysseric'te kaldı. Eysseric, yerden düzgün bir vuruşla kalecinin sağından fileleri havalandırdı: 1-0.

45. dakikada ayağı kayan Alaaddin Okumuş, topu Can Keleş'e kaptırdı. Bu futbolcu soldan ceza sahasına girip çaprazdan çok sert vurdu. Kaleci Ali Şaşal Vural, meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

Müsabakanın ilk yarısı, Fatih Karagümrük'ün 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.